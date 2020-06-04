AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yağlı tohumlar fark destek ödemelerinin yapılmaya başlanacağını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, desteklerin üreticilerin hesaplarına yarın saat 18.00'dan sonra yatırılacağını belirtti.

Ödemelerin üreticilere hayırlı olmasını dileyen Aksal, "Yağlı tohumlar fark destek ödemeleri 5 Haziran cuma günü saat 18: 00 'den sonra TC kimlik numarası son hanesine bakılmaksızın, tek seferde üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Üreticimize, çitfçimize hayırlı bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Dünya Çevre Günü

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, Saros Körfezi'ne yapılması planlanan liman projesinin doğaya zarar vereceğini öne sürdü.

Yapılması planlanan projenin çevreye zararlı olacağını savunan Gürkan, şunları kaydetti:

"Çevremizi korumak, doğamıza daha fazla sahip çıkmamız gereken bugünlerde ülkemizde bir avuç rant için kıyılarımız, ormanlarımız, dağlarımız, yaylalarımız heba edilmek istenmektedir. Buna 'dur' demek için sesimizi daha fazla duyuracak, bu cennet toprakların taşını, toprağını, havasını, suyunu korumak için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz.

Saros Körfesi, kendi kendi temizleyebilen 3 doğa harikasından birisidir. Saros bizim cennetimiz, geleceğe bırakacağımız emanetimizdir. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yapılması planlanan liman projesine hep birlikte karşı çıkalım, geleceğimize sahip çıkalım."

Kent Ormanı açıldı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan Söğütlük Kent Ormanı'nın yeniden hizmet açıldığını bildirdi.

Gürkan yaptığı yazılı açıklamada, belediye ekiplerinin ormanda açılış öncesi gerekli önlemleri aldığını belirtti.

Ormana gelecek vatandaşlardan hijyen kurallarına uymasını isteyen Gürkan, "Söğütlük Kent Ormanı vatandaşlarımızın kullanımına bugünden itibaren açık. Ancak tabi bunu yaparken hijyen kurallarına, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamız gerekiyor. Tüm bunlara uyarak kontrollü bir şekilde; sosyal mesafeye, maskeye ve el hijyenine uyarak, vatandaşlarımız Söğütlük Kent Ormanı'nı bugünden itibaren kullanabilirler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Edirne Belediyesi Kent Ormanı Kahvaltı Salonu'nda bir süre yiyecek servisi verilmeyecek.