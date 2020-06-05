Keşan Belediye Meclisinin haziran ayı olağanüstü toplantısı yapıldı.

Keşan Belediyesi Konferans ve Tiyatro Salonu'nda 11 maddelik gündemle yapılan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçenin salgın dönemini başarıyla geçirdiğini söyledi.

Belediye Meclisinin katkısı ve personelinin özverisiyle olağanüstü bir dönemi geride bıraktıklarını belirten Helvacıoğlu, "Bu süreçte hayatını kaybeden 5 vatandaşımız var. Şu an itibari ile de Keşan'da pozitif vaka yok. Bunlar bizi rehavete götürmemeli, Saros Körfezi vesilesi ile önümüzdeki günlerde yoğun bir katılım bekliyoruz. Bizlere büyük yük düşecek, 'Allah yardımcımız olsun' derken, tedbiri de elden bırakmamayı tekrarlamak istiyorum." diye konuştu.

Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Halk Oyunları Solo Performans Yarışması Ödül Töreni

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Online Halk Oyunları Solo Performans Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 0-18 yaş aralığındaki çocuk ve genç yarışmacıların izin gününde düzenlenen törende madalya ve kupalar sahiplerini buldu.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Edirne İl Temsilcisinin sanal ortamda ortaklaşa düzenlediği yarışma minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde gerçekleşti.

Yarışmada dereceye giren sporculara kupa ve belgeleri verildi.

Meriç- Ergene A2 İletim Kanalı'nın yapımı tamamlandı

DSİ 11. Bölge Müdürlüğünün "Çakmak 1. Merhale Projesi" kapsamında yer alan Meriç-Ergene A2 İletim Kanalı'nın yapımı tamamlandı.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12 bin 7 metre uzunluğundaki iletim kanalı, Meriç Nehri yakınında bulunan Meriç-Ergene P1 Pompa İstasyonu'ndan başlayarak Ergene Nehri'ne uzanıyor.

"Çakmak Barajı ve Sulaması" tamamen faaliyete geçene kadar, P1 Pompa İstasyonu aracılığıyla Meriç'ten alınan suyu Ergene'ye aktaracak olan kanalın 32,30 metreküp/saniye taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.