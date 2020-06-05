Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Alibey köyünde kurulan yer fıstığı işleme üretim tesisinde incelemede bulundu.

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Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Alibey köyünde kurulan yer fıstığı işleme üretim tesisinde incelemede bulundu.

Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, kaymakamlık destekleriyle Alibey Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında tescilli Meriç yer fıstığının üretici kadınlar tarafından işlenerek satışa sunulacağını belirtti.

Tesisin üreticiler ek gelir sağlayacağını aktaran Güngör, "Alibey köyündeki tesiste yer fıstığı işlenip belirli aşamalardan geçtikten sonra kooperatif bünyesinde kavrulmuş fıstık, fıstık ezmesi, şekerleme, krokan ve benzeri ürünler elde ederek piyasaya sunulacak. Projeye her aşamada destek veren Valimiz Ekrem Canalp'e teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Dünya Çevre Günü

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Becan, mesajında, son zamanlarda meydana gelen çevre olaylarının insan hayatını olumsuz etkilediğini belirtti.

İnsanların doğa ve çevreyle uyumlu bir hayat sürmesi gerektiğini vurgulayan Becan, şunları kaydetti:

"Doğanın sahibi değil, yalnızca bir parçası olan insanlık olarak, üzerinde yaşadığımız dünyamızın doğal kaynaklarından ölçüsü oranında zarar vermeden faydalanabilmek ve doğal dengenin bozulmasını önleyebilmek adına toplumumuzda çevre bilincinin yerleştirilmesinin ne kadar önemli olduğunun acilen farkına varmamız gerekiyor.


Dünya Çevre Günü vesilesiyle, yeryüzünün biz insanlar için yalnızca bir erzak deposu veya çöp kutusu olmadığını idrak etmemiz ve doğa ile hoyratça inatlaşmak yerine doğa ile dost olabilmemiz gerektiğini hatırlatmak istiyor, Dünya Çevre Günü'nün bilincine kısa sürede varabileceğimiz günler diliyorum."

Camilerde dezenfekte çalışması

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçedeki camilerin düzenli olarak dezenfekte edildiğini bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, cuma namazları öncesi cami bahçelerinin temizlenerek dezenfekte edildiğini belirtti.

Belediye ekiplerinin camilerin iç ve dış alanlarında titiz bir çalışma yürüttüğünü aktaran Ormankıran, halk sağlığını koruyan tüm önlemleri aldıklarını kaydetti.

Dünya Çevre Günü, Meriç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 12:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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