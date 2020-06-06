Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında iş yerlerine ve esnafa maske dağıtımı devam ediyor.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, ilçedeki esnaf ve iş yerlerini ziyaret ederek maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Salgınla mücadelede maske dağıtımının belirli periyotlarla devam edeceği kaydedildi.

Saros Körfezi'nde Kovid-19 tedbirleri

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda Saros Körfezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınacak tedbirler görüşüldü.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Enez ve Keşan'dan kurum müdürleri ve yetkililer katıldı.

Toplantıda körfezdeki sahillere gelecek vatandaşlar için alınacak salgın tedbirleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Edirne'de "Balkan Savaşı Anıt ve Şehitlikleri" kitabı çıktı

Trakya Üniversitesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. İlker Alp'in Edirne'de Balkan Savaşı Anıt ve Şehitlikleri kitabı raflardaki yerini aldı.

Alp, kitabın ön sözünde şu bilgileri verdi:

"Balkan Savaşları'nda şehit düşen asker ve farklı yaş gruplarından sivil vatandaşlarımızın hatırasını yaşatmak ve yenildiğimiz bu savaşın neden olduğu yıkımı da gelecek nesillerin, özellikle bu coğrafyada yaşayanların hafızasında canlı tutmak maksadıyla, savaşı izleyen yıllarda Edirne çevresinde ve il sınırları içinde bulunan farklı yerlerde çok sayıda şehitlik düzenlenmiştir. Çalışma için geniş kapsamlı ve oldukça uzun zamana yayılan bir saha araştırması gerçekleştirdik.

Çalışma planı gereğince Edirne merkezden, Havsa, Uzunköprü, Keşan ve daha güneyde Enez'e kadar uzanan geniş bir alanda Balkan Savaşı anıt ve şehitliklerinin yerlerini tetkik ettik. Araştırma sırasında köylerdeki ululardan ve muhtarlardan bilgi alınmış ve onların tanıklığına başvurulmuştur. Aynı zamanda Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi'nin bilgi ve deneyimlerinden faydalanılmıştır."