Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında İl Özel İdaresi ekipleri dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne Valiliği koordinasyonundaki özel idareye bağlı 48 ekip kent merkezi, ilçe ve köylerdeki iş yerleri ve toplu yaşam alanları dezenfekte ediliyor.

Çalışmalar kapsamında günde 13 ton dezenfektan kullanılırken, iş yerlerine de el pülverizatörü dağıtılıyor.

Salgınla mücadele çerçevesinde kurum ve alışveriş merkezlerine de 31 adet ULV cihazı dağıtıldı. İş yerlerine bugüne kadar 10 bine yakın el pülverizatörü dağıtıldı, dağıtımlar sürüyor.

-Suda indirim sona erdi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında su faturalarında uygulanan yüzde 50 indirimin sona erdiğini bildirdi.



Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını döneminde belediye olarak nisan ve mayıs aylarında su faturalarında yüzde 50 indirim uyguladıklarını belirtti.



Salgının tam olarak bitmemesinden dolayı sayaç okumama kararı alındığını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:



"Haziran ayı su faturaları mayıs ayında yansıtılan faturanın yüzde 50 indirimsiz hali olarak faturalandırılacak. Mayıs ayında vatandaşlarımıza yansıtılan su faturası Ocak, Şubat ve Mart aylarında tüketilen su bedellerinin ortalaması alınarak tespit edilmişti. Hiç kuşkusuz ki yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok evde tüketilen su miktarı arttı. Birçok evde Ocak, Şubat ve Mart aylarında tüketilen suyun neredeyse iki katı bir tüketim gerçekleşmekte. Edirne Belediyesi olarak hem Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını riske atmamak, hem de artan su tüketimine rağmen vatandaşlarımızı haziran ayında da ekonomik olarak çok zorlamamak adına böyle bir karar aldık."

Meriç'te koronavirüs tedbirleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Meriç Kaymakamlığı koordinasyonunda kurulan denetim ekibi iş yeri hijyen denetimlerini sürdürüyor.

Meriç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, iş yerlerinde hijyen, sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldığı belirtildi.

Denetimlerin düzeli olarak devam edeceği kaydedilen açıklamada, belirlenen kurallara uymayanlara idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Belediye Başkanı Ormankıran'a ziyaret

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ilçedeki tarımsal faaliyetler hakkında görüşüldü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Ormankıran, Arabacı'ya çalışmalarında başarı diledi.

Arabacı da Ormankıran'a teşekkür etti.