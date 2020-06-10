Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Kaçar'ın projesine TÜBİTAK tarafından destek verildi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Kaçar'ın yürütücülüğünü yaptığı "Akıllı Poliüretan Kaplamaların Su ile Etkileşimi: Birleştirilmiş Çok Ölçekli Moleküler Simülasyon ve Deney Çalışması" isimli projenin, "TÜBİTAK ile İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Uluslararası Bilimsel İşbirliği Merkezi İşbirliği Anlaşması" kapsamında desteklenmesine karar verildi.

Proje çerçevesinde poliüretan temelli malzemelerin moleküler yapısının değiştirilerek su ile temas sonucu suyu seven, su bulunmayan ortamlarda ise suyu sevmeyen özelliklere sahip yeni "akıllı" malzemeler geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kaçar yürütücülüğünde, moleküler yapılar bilgisayar simülasyonları ile sanal ortamda incelenirken, İran Amirkabir Teknoloji Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Hesam Makki yürütücülüğünde ise sanal ortamda geliştirilen malzemelerin deneysel olarak eldesi gerçekleştirilecek.

Çağrı merkezi için yabancı dil bilen çalışanlar aranıyor

Trakya Üniversitesinin (TÜ) paydaşlarından Turkcell Global Bilgi Edirne Çağrı Merkezi için yabancı dil bilen çalışanlar aranıyor.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite ile iş birliği protokolü bulunan Turkcell Global Bilgi, Edirne Çağrı Merkezinde çalışacak, Boşnakça, Arnavutça, Yunanca, Hırvatça, Lehçe, Macarca ve Almanca bilen çağrı merkezi müşteri temsilcileri alacak.

Başvuru yapacak adayların, söz konusu yabancı dilleri ileri seviyede bilmesi ve en az lisans mezunu olması isteniyor.