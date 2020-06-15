Trakya Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Serdar Gözen, Avrupa Üroloji Derneği'nin Üro-Teknoloji Seksiyonu başkanlığına seçildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Gözen, 130 ülkeden 15 binden fazla üyesi bulunan dernekte başkanlık derecesini alan ilk Türk ürolog oldu.

Prof. Dr. Gözen'in yeni göreviyle birlikte, üniversitenin modern üro-teknoloji alanındaki bilimsel çalışma ve eğitim faaliyetlerine doğrudan katkı ve bağlantı sağlayacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan gelişme, Trakya Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Robotik Cerrahi Ünitesi için de çok önemli bir destek sağlayacak. Avrupa Üroloji Derneği'nin en etkin bölümü olan Avrupa Üro-Teknoloji Seksiyonu, dünyada üroloji alanında kullanılan öncü ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve bunların cerrahi tıp alanındaki kullanımı üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor. Özellikle Endoüroloji, Minimal İnvaziv Üroloji ve Robotik Cerrahi alanlarında çalışmalar yürüten Avrupa Üro-Teknoloji Seksiyonu, yeni teknoloji ve teknikler üzerinde bilimsel projelere imza atarak bunların genç ürologlara öğretilmesi amacıyla tüm dünyada kabul gören, ulusal ve uluslararası üroloji dernekleri tarafından uygulanan eğitim programları geliştiriyor."

Süloğlu'nda toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarının düzenli olarak dezenfekte edildiğini bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, salgınla mücadelede gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirtti.

Halk sağlığını koruyacak çalışmalar yürüttüklerini aktaran Ormankıran, "Otobüslerimizi ger gün dezenfekte etmeye devam ediyoruz. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Vatandaşlardan ricamız tedbiri elden bırakmayarak, maskelerini takmaları, hijyen kurallarına ve sosyal mesafe kurallarına uymaları." ifadelerini kullandı.