Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, dünyadaki adaletsizliğe karşı durmak için D-8'in işlevsel hale geçmesi gerektiğini bildirdi.

Demirkıran, D-8'in 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 1997'de Başbakan Necmettin Erbakan tarafından kurulan teşkilatın, emperyalist Batı tarafından ezilen ve sömürülen İslam dünyası için bir çıkış yolu bulma sevinciyle büyük ilgi gördüğünü belirtti.

D-8'in bir medeniyet projesi olduğunu ifade eden Demirkıran, şunları kaydetti:

"Bugün İslam coğrafyasının haline bakıldığı zaman, D-8'lerin önemi daha iyi anlaşılıyor. Dünya üzerinde, kan ve gözyaşının akmadığı, iç karışıklığın yaşanmadığı bir İslam ülkesi yok. D-8, insanların barış ve adalet duygusunun her geçen gün arttığı bir ortamda, insanlığa bir umut olarak kuruldu.

Temel prensipler; barış, diyalog, adalet, eşitlik, işbirliği ve insan hakları. Yaşanan süreçte, siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri açıdan birlik olmanın önemi açıktır. Milli görüş bunun temellerini atmıştır. Şimdi yapılması gereken bu temellerin yükseltilip işlevsel hale gelmesi, dünyadaki zulüm ve sömürüye 'dur' denmesidir."

Edirne'de mayıs ayında 302 konut satıldı

Edirne'de mayıs ayında 302 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye genelinde 2020 yılı mayıs ayında 50 bin 936 konut satıldı.

Türkiye'deki toplam konut satışlarının %0,6'sının gerçekleştiği Edirne'de 302 konut satılırken, serhat şehri, en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 41. sırada yer aldı.

Edirne'de 302 konut satışının, 124'ü ilk satış, 178'i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. 133 konut da ipotekli olarak satıldı.