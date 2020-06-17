Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar, Avukatlık Kanunu, barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Pınar, Edirne Baro Başkanlığında yaptığı açıklamada, avukatların savunma hakkının temsilcileri olduğunu anımsattı.

Vatandaşların hak aramak ve ihlal edilmiş haklarını kavuşmak için yargı sistemi içinde avukatlara ihtiyacı olduğunu belirten Pınar, "Yargının iki unsurunu temsil eden hakim ve savcının arkasında büyük bir kamu gücü varken yargının bir diğer unsurunu temsil eden avukatın gücü, mensup olduğu barolardan kaynaklanır. Avukat ancak, bağımsız, özgür ve güçlü bir baroya mensup olmakla kamu gücü karşısında başı dik ve korkusuzca adalet arar ve bireylerin hakkını savunur." dedi.

Pınar, yapılması planlanan değişiklerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Üniversite öğrencilerine ilk yardım sertifikası

Edirne Belediyesi İlk Yardım Merkezi'nde ilk yardım eğitimi alan 13 üniversite öğrencisine sertifikaları verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği'ne üye 13 üniversite öğrencisi ilk yardım eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın elinden aldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, ilk yardım eğitiminin çok önemli olduğunu belirtti.

İlk yardım eğitimine nerede ve ne zaman ihtiyaç duyulacağının bilinmediğini ifade eden Gürkan, "Bu belki kendimiz için, belki ailemiz, belki çocuklarımız belki de dostlarımız için gerekli olacak. Bu anlamda çok önemli, değerli ve anlamlı bir eğitim. Bugüne kadar Edirne Belediyesi olarak çok fazla sayıda eğitim verdik. Türkiye'de bu sertifikayı vermeye yetkili 3 belediyeden bir tanesi biziz." dedi.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan da kendilerine verdikleri destekten dolayı Gürkan'a teşekkür etti.