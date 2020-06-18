Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İslam iktisadi krizden çıkışın anahtarıdır" açıklamasını memnuniyet ve umutla karşıladıklarını bildirdi.

Demirkıran, yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan'ın açıklamasını yerinde ve doğru gördüklerini belirtti.

Sağlıklı bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve üretim için gereken adımların atılması gerektiğini aktaran Demirkıran, "Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nda konuşan sayın Erdoğan, ekonomik krizden çıkışın anahtarının İslam iktisadı olduğunu ifade ederek mevcut ekonomik yapının sağlıksız ve sürdürülemez olduğunu ifade etmiştir. Bu açıklamanın gereğinin yapılıp, finans sektörünün boğduğu tüm sektörlerin nefes alması için harekete geçilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yabancı Dil Öğrenme ve Öğretim Yöntemleri" kitabı yayımlandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Hikmet Asutay'ın "Yabancı Dil Öğrenme ve Öğretim Yöntemleri" kitabı çıktı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamada, kitapta iletişim biçimi ve insanlık tarihi kadar eski olan dilin, geçmişten günümüze öğrenimi ve öğretiminde kullanılan başlıca yöntem ve tekniklerine yer verildiği belirtildi.

Kitapla ilgili şu bilgiler kaydedildi:

"Kitapta ayrıca güncel olarak uzaktan eğitim, e-öğrenme, webinar, eşzamanlı canlı anlatım ve uygulamalar (apps) aracılığıyla yabancı dil öğrenimi ve öğretiminde kullanılmaya başlanan yeni yöntem ve teknikler de yer alıyor. Yabancı Dil Öğrenme ve Öğretim Yöntemleri kitabının, Almanca öğretimi örneklemesinden yola çıkılarak tüm diller için uygulanan yöntem bilgisi sayesinde dil öğrenimi ve öğretimi ile ilgilenen herkese, koşullarına uygun yöntem seçmesinde yardımcı olabilecek temel bir başvuru kaynağı olacağı düşünülüyor."

Helvacıoğlu'ndan Yurdakul'a ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'u ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, bölge ticaretinin pazarcı esnafının katkılarıyla geliştiğini belirtti.

Helvacıoğlu, misafirperverliği için Yurdakul'a teşekkür etti.