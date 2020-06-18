Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentteki alt yapı çalışmalarının planlandığı şekilde ilerlediğini bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, alt yapı çalışmaları esnasında bazı mahallelerde su kesintileri yaşandığını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 3 kat ve yukarısı apartmanlara hidrofor ve depo zorunluluğu getirdiğini hatırlatan Gürkan, vatandaşları bu konunda bilgilendireceklerini kaydetti.

Depo ve hidroforu bulunan binaların su kesintilerinden etkilenmediğini belirten Gürkan, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çıkarmış olduğu hem yönetmelik hem kanunda da 3 kat ve yukarısı olan bütün apartmanlarda hidrofor ve depo zorunluluğu koyuyor. Biz şimdi gidip deposu ve hidroforu olmayan apartmanlara ceza mı keselim. Eğer kurallara uyarsak, Bakanlığın aldığı kararlara uyarsak zaten hiçbir ev, apartman ve site su sıkıntısı sorunu yaşamayacak." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Güngör'e ziyaret

Edirne Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Şengül Çildam, Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ilçedeki istihdam konuları görüşüldü.



Çildam, Edirne Valiliğinin destekleriyle Hükümet Konağı'nın girişine vatandaşların müracaatlarını yapabilecekleri "İşkurmatik" kiosku koyulduğunu belirtti.



Kaymakam Güngör de Çildam'a teşekkür ederek ziyaretinden dolayı ilçeye özgü "Meriç Bebeği" hediye etti.



Süloğlu'ndaki mesire alanları ilaçlanıyor



Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Süloğlu Barajı mesire alanında ilaçlama ve temizlik çalışması yapıldığını bildirdi.



Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, normalleşme sürecinde mesire alanlarının kullanıma açıldığını belirtti.



Vatandaşların sağlığını gözeterek mesire alanlarını düzenli olarak temizlenip ilaçlandığını aktaran Ormankıran, çalışmalar kapsamında alandaki tuvaletlerin yenilendiğini kaydetti.