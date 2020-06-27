Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediyesi'nce çevre temizliği ve sigaranın sağlığa olan zararlarına dikkat çekerek farkındalık oluşturmak amacıyla "ömürmatik" adlı izmarit kutuları tanıtıldı.

Keşan Belediyesi'nce çevre temizliği ve sigaranın sağlığa olan zararlarına dikkat çekerek farkındalık oluşturmak amacıyla "ömürmatik" adlı izmarit kutuları tanıtıldı.

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Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Alparslan Türkeş Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, sigaranın insanlığın en büyük düşmanı olduğunu söyledi.

Sigaranın hem insan sağlığına zarar verdiğini hem de çevre kirliliğine neden olduğunu belirten Balcı, "Bizde buna dikkat çekmek amacıyla izmarit toplama kutularına 'ömürmatik' adını verdik. Keşan Belediyesi olarak sigaranın insan sağlığına olan büyük zararına dikkat çekmek ve çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için bir kampanya başlattık. Kampanya ile birlikte kentte farklı noktalara izmarit kutuları yerleştiriyoruz." diye konuştu.

Engelli gencin Galatasaray sevinci

Keşan ilçesinde yaşayan bedensel engelli Hasan Korkmaz (50), Keşan Galatasaray Taraftarlar Derneği'ne üye olmanın sevincini yaşadı.

Galatasaray forması giyen Kormaz, Keşan Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Şahap Kayahan ile başkan yardımcısı Çağlar Uygun tarafından lokalde misafir edildi.

Derneğe üye yapılan engelli gence üye kimlik kartı teslim edildi.

Kayahan, Korkmaz kadar kendilerinin de mutlu olduğunu belirterek, "Galatasaray'a gönülden bağlı olan böyle bir taraftarı, aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyduk. İnşallah salgın süreci geçtikten sonra kendisi ile bir Galatasaray maçında stattaki yerimizi alırız." dedi.

Sahillerde sertifikalı kiralık ev denetimi

Keşan Belediyesi'nce Saros Körfezi'ndeki sahillerde sertifikalı kiralık ev denetimi yapıldı.

Belediye ekipleri Erikli ve Yayla sahillerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tatilciler için başlatılan sertifikalı kiralık evlerde incelemede bulundu.

Kriterlere uymayan evlerle ilgili uyarılarda bulunulurken, tedbirleri yerine getiren evlere sertifikalı kiralık ev tabelası asıldı.

Belediye ekiplerinin sezon boyunca denetimlerde bulunacağı kaydedildi.

Yakup Balcı, Galatasaray, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:37 Kaynak: AA

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