Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, çocukların yaz ayını verimli geçirebilmesi için "e-yaz etkinlikleri" düzenleneceğini bildirdi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, çocukların yaz ayını verimli geçirebilmesi için "e-yaz etkinlikleri" düzenleneceğini bildirdi.

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İriş, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyayı etkisi altında tutmaya devam etiğini belirtti.

Her türlü olumsuzluğa rağmen gençlere ulaştıklarını aktaran İriş, şunları kaydetti:

"AGD olarak her yıl düzenlediğimiz yaz etkinliklerini bu yıl yaşanan salgından dolayı çevrimiçi olarak gerçekleştireceğiz. Ortaokul öğrencilerine yönelik olarak düzenleyeceğimiz e-yaz etkinlikleri programında Kur'an-ı Kerim, ilmihal, akaid, adabı muaşeret, peygamberler tarihi, örnek şahsiyetler derslerinin yanında sosyal, kültürel ve teknolojik faaliyetler de gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaşmasında emek sahibi, adaletin tesisinde kararlı, bilgili, inançlı ve çalışkan bireylerin yetişmesini hedefliyoruz."

İriş, öğrencilerin 3 Temmuz'a kadar e-yazetkinlikleri.com adresinden kayıt yaptırabileceğini belirtti.

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Edirne Belediyesi'nce sınava girecek öğrencilere maske, mendil, su ve el dezenfektanı dağıtıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, sınav binalarının girişinde öğrencilerle başarılar diledi. Sınava girecek öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mendil, su ve el dezenfektanı dağıtıldı.

Tanrıkulu, yaptığı açıklamada gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sınavlar sadece bize bir adım sağlıyor. Her şey sınav demek değil. O yüzden gençlerimiz hiç canlarını sıkmasınlar. Bütün gençlerimiz çok başarılı. Önemli olan onların mutlu olmaları. Edirnemizin en önemli kurumlarından birisi de Trakya Üniversitesi. Ben de bu okuldan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezunum. Üniversitemiz çok gelişti. Gerçekten de Türkiye'de önemli bir üniversite haline geldi. Şimdiden Trakya Üniversitesi'ni tercih edecek bütün gençleri Edirne'ye çağırıyoruz."

Anadolu Gençlik Derneği, Trakya Üniversitesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:03 Kaynak: AA

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