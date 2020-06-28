Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Karayusuflu köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, köyde incelemede bulunarak yapılan çalışmalarla ilgili köy muhtarı Mehmet Akar'dan bilgi aldı.

Köyde ihtiyaç duyulan çalışmaların yapımına başlanacağını belirten Güngör, "2020 yılı Köydes programı kapsamında Karayusuflu köyümüze bin metrekare kilitli parke taşı döşemesi gerçekleştirilip, içme suyu hatlarının bakımını yapılacak." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyen Güngör, her zaman vatandaşların yanında olduklarını kaydetti.

Havsa'da yol yapım çalışması

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, ilçede yol yapım çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, alt yapı çalışmalarında bozulan ve zaman içinde eskiyen yolların yenilendiğini belirtti.

Çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Balkan, "Yeni Mahallemiz'de ilçemizi modernleştirme adına işlerimizin hayırla ve sorunsuz ilerlemesi için dua edip kurban keserek düzenleme çalışmalarımıza başladık. İlk etapta GAZDAŞ'ın geçen kış geçtiği bölgeleri tamamlayıp, ardından bu sene geçeceği kaldırımları da yenileme hedefindeyiz.

İlçemize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.