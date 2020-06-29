Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, mesleki eğitimin, üreten ülkenin olmazsa olmazı olduğunu bildirdi.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, mesleki eğitimin, üreten ülkenin olmazsa olmazı olduğunu bildirdi.

ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu

Demirkıran, il yöneticileriyle birlikte meslek liseleri, Edirne Mesleki Eğitim Merkezi, sanayi esnafı ve Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğini ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında karşılaştığı tablonun, mesleki eğitim konusundaki ümidini artırdığını belirten Demirkıran, "Okul yönetimlerimiz, hocalarımız çok istekli ve fedakar. Çünkü gerek meslek liselerinde görüştüğümüz müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz gerek çıraklık eğitiminde görev yapan yetkililerin 'ara eleman' değil 'aranan eleman' yetiştirmek için çaba sarf ettiklerini söylemeleri çok önemli. Mesleki eğitim üreten ülke olmanın olmazsa olmazıdır, anahtarıdır." diye konuştu.

EDİKAB Haziran olağan meclis toplantısı

Edirne Katı Atık Yönetim Birliğinin (EDİKAB) Haziran olağan meclis toplantısı yapıldı.

EDİKAB Başkanı ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığındaki toplantıda birliğin encümen ile plan ve bütçe komisyonu üyeleri belirlendi.

Gürkan'ın doğal üye olduğu encümen üyeliklerine gizli oylamayla Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş ile Edirne Belediye Meclis üyeleri Savaş Üner ve Ahmet Baran Yazgan seçildi.

Plan bütçe ve komisyonuna ise açık oylama ile Ali Şükrü Atamgüç, Ertan Alada, İlhami Diner, Hikmet İsmail Mert ve Önder Cin seçildi.

Edirne Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri

Edirne'deki toplam motorlu kara taşıtı sayısının mayıs ayı sonu itibarıyla 162 bin 85 olduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne'deki toplam motorlu kara taşıtı sayısı, mayıs sonu itibarıyla 162 bin 85 oldu.

Kara taşıtlarının yüzde 43'ü otomobilden oluşurken, Edirne'de mayıs ayında 2 bin 786 taşıtın devri yapıldı.

Saadet Partisi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Son Dakika

23:18 ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi 22:48 Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu 21:46 Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:49 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti 16:13 Almanya'da 2 yaşında bir kız parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı 15:48 Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu 13:47 Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e "yasa dışı" ilhak uyarısı yaptı 12:19 Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı 10:55 Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi 10:19 Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor 08:59 Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 07:45 Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
23:40
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
23:18
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
22:35
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
22:22
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
22:19
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu
22:17
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
22:16
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
22:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 00:03:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]