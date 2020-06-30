Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, düzenlemesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan Nasuhbey Dallık Mesire Alanı'nda incelemede bulundu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, mesire alanında bulunan gölet etrafındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Güngör, mesire alanındaki çalışmaların aralıksız süreceğini kaydetti.
Lalapaşa'da sivrisinekle mücadele
Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, ilçede sivrisinekle mücadelenin başladığını bildirdi.
Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, belediye ekiplerinin ilçe genelinde sistemli şekilde sivrisinek mücadelesi yaptığını belirtti.
Sivrisinekle mücadelenin aralıksız süreceğini aktaran Arslan, "Rüzgarlı, yağışlı havalardan sonra sivrisinek ve karasinek ilaçlama çalışmalarımız başlamış olup düzenli ilaçlama işlemine devam edilecektir." ifadelerini kullandı.