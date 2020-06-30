Sivrisinekle mücadelenin aralıksız süreceğini aktaran Arslan, "Rüzgarlı, yağışlı havalardan sonra sivrisinek ve karasinek ilaçlama çalışmalarımız başlamış olup düzenli ilaçlama işlemine devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, belediye ekiplerinin ilçe genelinde sistemli şekilde sivrisinek mücadelesi yaptığını belirtti.

Lalapaşa 'da sivrisinekle mücadele

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, mesire alanında bulunan gölet etrafındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, düzenlemesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan Nasuhbey Dallık Mesire Alanı'nda incelemede bulundu.

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