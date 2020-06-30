Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Birimleri, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Birimleri, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

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Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı başkanlığında düzenlene toplantıda, birimlerin çalışmalarına ait sunumlar yapıldı.

Arpacı, eğitim çalışmalarının başarılı şekilde sürdürülmesinde gösterilen çalışmalardan dolayı yönetici ve idarecilere teşekkür etti.

Emekliler Günü

Emekli-Sen Edirne Şubesi üyeleri, Emekliler Günü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

Edirne PTT Merkez Şubesi önünde bir araya gelen grup adına açıklama yapan Emekli-Sen Edirne Şube Başkanı Sait Dayıoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün emekliye ayrıldığı tarih olan 30 Haziran'ı Emekliler Günü olarak kutladıklarını söyledi.

Emeklilerin ekonomik zorluklar yaşadığını öne süren Dayıoğlu, "Bugünleri bu sene küresel salgın ve kriz ortamında, belirsizlik ve güvensizlik sarmalında geçiriyoruz." dedi.

Dayıoğlu, emeklilerin sosyal ve ekonomik olanaklarının artırılması talebinde bulundu.

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:07 Kaynak: AA

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