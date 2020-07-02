Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Helvacıoğlu'na iade-i ziyarette bulundu.

Keşan Belediyesinin her geçen gün büyüyen, dinamik bir yapıda olduğunu belirten Tabakoğlu, belediye ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını, iş birliklerini geliştirebilecek adımları birlikte atmak istediklerini ifade etti.

Davetlerini kabul eden TÜ heyetine teşekkür eden Helvacıoğlu da Keşan Belediyesi ve Trakya Üniversitesi arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam ettiğini belirtti.

Okul idarecilerinin eğitimleri pandemi sürecinde de devam etti

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce, okul idarecilerinin eğitimine pandemi sürecinde de devam edildi.

2023 Eğitim Vizyonu Edirne projesi kapsamında öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerini artırmak için eğitim seminerleri düzenlendi.

Salgın sürecinde video konferanslar yoluyla devam eden seminerlerden 715 okul müdürü ve müdür yardımcısı faydalandı.

Seminerlere Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da katıldı.