Trakya Üniversitesi (TÜ) Meriç kenarı sosyal tesisleri hizmete açıldı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında bir süre hizmete kapatılan sosyal tesisler, normalleşme süreciyle birlikte gerekli tedbirler eşliğinde yeniden hizmete başladı.

Meriç Nehri kenarında yer alan tesisler, kapalı olduğu pazartesi günü dışında haftanın diğer günlerinde 10: 00- 22: 00 saatleri arasında hizmet verecek.

Balkan Medical Journal dergisinden önemli başarı

Trakya Üniversitesinin (TÜ) akademik yayını Balkan Medical Journal dergisi, etki faktörlerinin açıklandığı "Journal Citations Reports 2020" başlıklı raporda, Türkiye ve Balkan ülkelerindeki pek çok tanınmış dergiyi geride bıraktı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Journal Citations Reports 2019 sayısında Türkiye'de birinci, Balkanlarda Croatian Medical Journal'ın ardından ikinci sırada kendine yer bulan Balkan Medical Journal dergisi, elde ettiği bu başarıyla, tarihinde ilk kez Balkan ülkeleri dergileri arasında etki faktörü sıralamasına göre birincilik elde etti.

Derginin, üniversitenin uluslararası tanınırlığına ve akademik yayıncılık alanındaki başarısına önemli katkılar sunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Baş Editör Prof. Dr. Zafer Koçak Hocamız ve editör ekibine emeklerinden ötürü gönülden teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Trakya Üniversitesi, akademik ve bilimsel yayıncılık alanındaki güçlü tecrübesi ve yetkin insan kaynağıyla markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor." diye konuştu.