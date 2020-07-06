Edirne Belediyesince 8 bin 500 sebze fidesi dağıtılacak.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, "Kendin yetiştir, kendin topla, kendin ye" sloganıyla 5 bin domates ve 3 bin 500 biber fidesinin Edirne halkı ile buluşturacaklarını belirtti.

Kovid-19 sürecinde sağlıklı gıdanın öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Domates ve Karaağaç biberi fidelerinin talepte bulunan vatandaşların evlerine ulaştıracağız. İstiyoruz ki vatandaşlarımız bir ürünü yetiştirmenin, bir ürüne bakmanın, onu dalından koparıp anında sofrasına getirmenin tadını alsın, kıymetini bilsin. Vatandaşlar 06-10 Temmuz tarihleri arasında 224 60 86 ve 224 68 16 nolu telefonları arayarak fide talebinde bulunabilir."

ETSO'dan "Organik Tarım Uygulamaları Eğitimi"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasınca (ETSO) "Organik Tarım Uygulamaları Eğitimi" düzenlenecek.

ETSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ECOWOMAN projesi kapsamında 13-17 ve 20-24 Temmuz tarihlerinde ücretsiz olarak düzenlenecek eğitimler, 20 kişi ile sınırlı ve ücretsiz olacak.

Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklik

Edirne Baro Başkanı Alper Pınar, Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliğin, bağımsız savunmanın zayıflatılması anlamına geleceğini öne sürdü.

Pınar ve beraberindeki avukatlar, düzenlemeye tepki göstermek amacıyla Saraçlar Caddesi'nde toplandı.

Ellerindeki pankartlarla Atatürk Anıtına gelen avukatlar, maske takıp sosyal mesafe kuralına uymaya çalıştı.

Pınar, burada yaptığı açıklamada, yapılması planlanan değişikliğin, yargıda kutuplaşma ve bölünmeye yol açacağını öne sürdü.

Pınar, "Çoklu baro teklifini içeren ve komisyonda kabul edilen teklifi Genel Kurul'da reddediniz. Adalet ve hukuk sistemimize zafiyet yaşatmayınız. Ülkedeki tüm barolar, büyük bir çoğunlukla hukukçular, akademisyenler çoklu baronun yanlışlığını haykırıyor ise bunu dikkate alınız." dedi.