Trakya Üniversiteler Birliğinin 17. Üst Kurul Toplantısı, Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamada, birliğin yaptığı çalışmalar değerlendirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında değişikliğe gidilen projelerin değerlendirildiği belirtildi.

Toplantıda, birliğin başkanlığını yürüten Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, görevini Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'e devretti.

Toplantıya, Trakya, Çanakkale Onsekiz Mart, Tekirdağ Namık Kemal, Kırklareli ve Bandırma Onyedi Eylül üniversitelerinin rektörleri katıldı.

TÜ Öğretim Üyesi Uzun, online sunum yaptı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından 23-30 Haziran tarihleri arasında online olarak canlı yayınlanan seminerlerde moderatörlük ve sunum yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Uzun, online olarak canlı yayınlanan "Yazarlık", "Hakemlik", "Editörlük" ve "Etik" seminerlerinde, "Nasıl iyi bir editör olunur?" başlığında sunum yaptı, "Etik" seminerinin de moderatörlüğünü gerçekleştirdi.

Seminer sonunda kapanış konuşmasını Uzun, yaklaşık 1 hafta içinde TÜBİTAK ULAKBİM TV'de seminerleri izleyenlerin sayısının 30 bine yaklaştığını ve büyük ilgi gördüğünü belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.