Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) Uzunköprü Meslek Yüksekokulu'nda online mezuniyet töreni düzenlendi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Uzunköprü Meslek Yüksekokulu'nda online mezuniyet töreni düzenlendi.

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TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle mezuniyet törenini fiziki ortamda gerçekleştiremeyen Uzunköprü Meslek Yüksekokulu'nda; Muhasebe, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, İşletme Yönetimi, Maliye, Emlak ve Emlak Yönetimi ile Yerel Yönetimler programlarından mezun olan öğrenciler için online mezuniyet töreni yapıldı.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. İsmail Kılıç, bir ilki gerçekleştirerek mezuniyet törenini online platformda düzenlediklerini belirterek mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarı diledi.

TÜ'ye uluslararası öğrenci başvuruları devam ediyor

Trakya Üniversitesinde (TÜ) 2020-2021 akademik yılı uluslararası öğrenci başvuruları devam ediyor.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Balkan ülkeleri başta olmak üzere dünyanın 64 farklı ülkesinden 4 bin 400 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan üniversiteye, Kovid-19 önlemleri kapsamında "evden başvuru" formatında gerçekleşen uluslararası öğrenci başvuruları sürüyor.

22 Haziran'da online olarak başlayan "Uluslararası Öğrenci 1. Başvuru Dönemi"nde 147 programda 2 bin 544 kontenjan açıldı.

24 Temmuz'da son bulacak başvuruların ardından Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin otomasyon sistemi üzerinden "ortaöğretim not ortalaması"na göre asıl ve yedek adaylar sıralanacak.

Sıralamanın ardından kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, 10-14 Ağustos tarihlerinde, Balkan Kongre Merkezi'nde kayıt işlemlerini yaptırabilecek.

Trakya Bölgesi, Uzunköprü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:35 Kaynak: AA

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