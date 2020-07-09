Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Meriç ilçesinde bağlı Alibey köyde yer fıstığı üreticilerinin kurduğu kooperatifi ziyaret etti.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Meriç ilçesinde bağlı Alibey köyde yer fıstığı üreticilerinin kurduğu kooperatifi ziyaret etti.

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Üreticilerle bir araya gelen Bayazıt, Meriç yer fıstığının katma değerini artıracak çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yer fıstığının önemli bir tarım ürünü olduğunu aktaran Bayazıt, kooperatif çalışmalarından dolayı üreticileri tebrik etti.

Keşan'da sivrisinekle mücadele

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede sivrisinekle mücadelenin sürdüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, sivrisinekle kaynağında mücadele edildiğini ve biosidal uygulama yapıldığını belirtti.

Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz Karanlıkdere TOKİ konutları altındaki dereyi temizledi, tıkalı olan köprüyü Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile birlikte yaptığımız çalışma ile açtık. Ulaşım Hizmetleri Birimince de köprünün ikaz ve uyarı dubaları monte edilerek emniyetini aldık. Yaptığımız çalışma ile sivrisinek ve su baskınına karşı tedbiri alınmış oldu.

Zirve Konutlarının altından başlayıp İmam Hatip Lisesi'nin yanından geçen dereyi de temizleyerek akışkanlığını sağladık.

Sağlık Meslek lisesi yanındaki dereyi temizleyerek Karanlık Dere'ye bağlantısın, gerçekleştirdik. Çarsıda bulunan inşaat asansör boşluklarında oluşan su birikintilerinde larva mücadelesi için biosidal uygulama yaptık."

Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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