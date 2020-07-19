Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

Edirne Bahçeşehir Koleji Müdürü Mahmut Boztürk, LGS'de büyük başarı elde ettiklerini bildirdi.

Edirne Bahçeşehir Koleji Müdürü Mahmut Boztürk, LGS'de büyük başarı elde ettiklerini bildirdi.

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Boztürk, yaptığı yazılı açıklamada, 1,5 milyon öğrencinin girdiği sınavın 16 Temmuz'da açıklandığını belirtti.

Edirne Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin LGS başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ettiğini aktaran Boztürk, şunları kaydetti:

"Açıklanan Türkiye geneli sonuçlara göre yüzde 0 - yüzde 1'lik dilimde 13, yüzde 1 - yüzde 2'lik dilimde 10, yüzde 2 - yüzde 3'lük dilimde 7, yüzde 3 - yüzde 4'lük dilimde 3, yüzde 4 - yüzde 5'lik dilimde 3, yüzde 5 - yüzde 6'lık dilimde 2, yüzde 6 - yüzde 7'lik dilimde 6, yüzde 7 - yüzde 8'lik dilimde 6, yüzde 8 - yüzde 10'luk dilimde 2 öğrencisinin olmasını sağlayan Edirne Bahçeşehir Koleji bu büyük başarısının gururunu yaşıyor. Başarımızın temelinde Ulusal Sınavlara Hazırlık Sistemi yer alıyor. Yıl boyunca uygulanan deneme sınavları beşinci sınıftan itibaren uygulanıyor. Bu sınavların sonuçları öğretmenler tarafından inceleniyor. Öğrencilerin eksiklikleri tespit edilip etüdler ve bireysel çalışmalarla destekleniyorlar. Bu süreçte mentörlük sistemi ile velilerin de desteği alınıyor. Bu başarıda emeği geçen sevgili öğrencilerimize, onları özenle yetiştiren velilerimize ve değerli öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Keşan Kent Müzesi çalışmaları

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) Başkanı Hakan Eşme ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, kurulum aşamasında olan müzeyi ziyaret etti.

Eşme, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, müzenin Keşan için önemli bir sosyal ve kültürel yatırım olacağını söyledi.

Müzenin Keşan'ın tarihinin gelecek nesillere aktaracağını belirten Eşme, "DOÇEK'e ait doküman, yöre ile ilgili çalışma ve fotoğraf arşivinin de müzeye konulabilir. 27. Alay'ı anlatan, gelecek nesillere aktarabileceğimiz bir bölümün oluşturulması için de destek olacağız." dedi.

Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Aslı Avcı da çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Edirne, Keşan, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 10:37 Kaynak: AA

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