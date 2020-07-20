Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Gazi İlkokulunun deprem riski taşıdığı için yıkılacağını bildirdi.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Gazi İlkokulunun deprem riski taşıdığı için yıkılacağını bildirdi.

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Arpacı, müdürlükteki Tunca toplantı salonunda, Gazi İlkokulunun depreme dayanıklılık açısından riskli kabul edildiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen yazıya istinaden yıkım konusunda karar alındığını belirten Arpacı, "Okulun yıkılacak olmasından dolayı 2019-2020 eğitim öğretim yılının sonunda öğrenci yerleştirme komisyonu tarafından sınıf mevcutları az olan komşu okullarımıza planlama yaptık." dedi.

Okullardaki öğrenci mevcutlarını da değerlendirdiklerini dile getiren Arpacı, şunları kaydetti:

"Gazi İlkokulunda bulunan personelin durumu ile ilgili insan kaynakları birimimiz gerekli planlamayı yapmaktadır. Öğrenci velilerine anlattık ve bilgilendirmeler yaptık. 'O okula değil de başka okula gitmek istiyorum' dediği takdirde yardımcı olacağız. Zaten okulların hepsi yürüme mesafesinde olacağı için araç kullanmalarına gerek kalmayacak. Dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerimiz de yeni okullarına gittiklerinde gene arkadaşlarıyla olacakları için uyum sorunu yaşamayacaklardır. Onları mağdur etmeyeceğiz."

Gazetecilerden Gürkan'a ziyaret

Trakya Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Doğan, ziyarette yaptığı konuşmada, kente katkı sunan gazeteciler Fikri Biztiren, İbrahim Bora Erel, Tuncer Kodaman ve Hüsnü Saçkesen'in adının sokaklara verilmesinden dolayı teşekkür etti.

Doğan, Gürkan'a plaket taktim etti.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tabakoğlu, mesajında, 20 Temmuz 1974'ün Kıbrıs Türk halkının birliğine, bütünlüğüne ve özgürlüğüne kasteden her türlü teşebbüsün kararlı, vicdanlı ve milli bir duruşla akamete uğradığı tarihi bir gün olduğunu belirtti.

Soydaşların maruz bırakıldığı baskı ve zulmü unutmadıklarını aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Yavru vatan yalnız ve sahipsiz değildir. Her geçen gün daha da güçlenen, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıslı Türklerin haklarının korunması yönünde kararlı adımlar atan Türkiye Cumhuriyeti, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Kıbrıslı soydaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir. Kıbrıs Türklüğünün, dolayısıyla aziz milletimizin kurtuluş mücadelelerinden biri olan Kıbrıs Barış Harekatı'nda canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Deprem, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 17:25 Kaynak: AA

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