Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ve Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, LGS sonrası tercih yapacak öğrencileri Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında bulunan Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tercih etmeye davet etti.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, Zıpkınkurt ve Öztürk yaptıkları ortak açıklamada, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin tercih dönemlerinin başladığını belirttiler.

Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB ve TOBB ETÜ'nün başlattığı programda 81 ilde 103 okulun bulunduğu aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu okulları tercih ederek, yerleşecek gençlerimiz aynı zamanda kendilerini uzman olarak yetiştireceğimiz bu süreçte uzmanlık kapısından girmiş olacaklar. Bu okulları tercih edecek kardeşlerimizin diploması, mesleği olacak. 26 Şubat 2019'da imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek üzere çağın niteliklerine uygun 'yeni ve dinamik' bir mesleki eğitim modeline geçtik.

Doğru tercih edilen lise, doğru bir meslek, mutlu bir gelecek demektir. Bu düşüncelerle LGS 2020 tercih döneminde gençlerimizi proje okulu Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne davet ediyoruz."

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Kılıç'ın açıklaması

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Mutlu Kılıç, Resmi Gazete'de yayımlanan "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik"le bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende satışını yapmak amacıyla izin belgesi alabilecek meslek gruplarına yeni meslek alanlarının eklendiğini bildirdi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu durumun kabul edilemez olduğunu savundu.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası'nın yönetmelikle ilgili dava açtığını ve konunun takipçisi olduğunu aktaran Kılıç, "En son 13.02.2019 tarih 30685 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik'in bazı maddelerinin öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açtığımız dava henüz sonuçlanmamıştır. Tamamlanma aşamasındaki dosyaya halen her türlü bilgi, belge, beyan sunma hakkımız vardır. Bir önceki yönetmelik değişikliği ile ilgili açılan davalar henüz derdest iken, yani henüz sonuçlanmamış, görülmekte olan karara bağlanmamış dava iken, yeni bir yönetmelik çıkarılarak öncekinin yürürlükten kaldırılması ya da değişiklikle yönetmeliğe ilgili mevzuata aykırı yeni maddeler eklenmesi doğru değildir." ifadelerini kullandı.