Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, online robotik kodlama yarışmasında dereceye giren öğrencileri kabul etti.

Türkiye'den 402 takım ve 1081 öğrencinin katıldığı online robotik kodlama yarışmasında Elif İriş, Yaren Kazdal ve Taha Eren Cüce'den oluşan Safir Koleji Teknoloji Takımı Türkiye ikincisi oldu.

Dereceye giren öğrenciler, okul müdürü ve öğretmenleri eşliğinde İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı ziyaret etti.

Arpacı, başarılarından dolayı kutladığı öğrencilere hediye taktim etti.

Lalapaşa'da meraya sıvat yapıldı

Lalapaşa'da meraya otlatılan hayvanlar için sıvat inşa edildi.

Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, yaptığı açıklamada, Lalapaşa Kaymakamlığı işbirliğinde yaptıkları çalışma ile meranın ihtiyacı olan yeni bir sıvat inşa ettiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.