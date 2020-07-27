Keşan ilçesinde vektörle mücadele çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediye ekiplerinin vatandaşların sağlığını korumak için gece gündüz çalıştığı belirtildi.

İlçenin birçok noktasında araçlarla ilaçlama yapıldığı aktarılan açıklamada, "Keşan Belediyesi olarak mesai kavramı gözetmeksizin araç üstü ULV ile vektör mücadelemizi Keşanımız'ın her mahalle ve noktasında sürdürüyoruz. Ekiplerimiz İspat Cami, Büyük Cami, Aşağı Zaferiye, Yukarı Zaferiye, Mustafa Kemal Paşa, Yenimescit ve Cumhuriyet mahalllelerimizde araç üstü ULV ile çalışmalarına devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Kunduracılar Çarşısı bayrama hazır

Keşan'daki çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Kunduracılar Çarşısı yenilendi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çarşıda incelemelerde bulundu. Helvacıoğlu, ilçenin güzelleştiğini söyledi.

Ekiplerin birçok noktada çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Helvacıoğlu, "Kunduracılar Çarşımız bayrama hazır. Esnafımız ve vatandaşlarımız için her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." dedi.