Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürüttüğü "ECO WOMAN-Initiatives to Manage Natural Resources for Better Life"isimli projesinde eğitimler devam ediyor.

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Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) Interreg-IPA Bulgaristan- Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürüttüğü "ECO WOMAN-Initiatives to Manage Natural Resources for Better Life"isimli projesinde eğitimler devam ediyor.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu personeline gerçekleştirilen "Tarım Ürünlerinin ve Gıdaların Ekolojik ve Biyolojik Üretiminin Organizasyonu ve Uygulanması" eğitiminin 2. modülü başvuru yaparak katılımda bulunan kursiyerlere yönelik olarak gerçekleşti.

Eğitimler kapsamında kursiyerlere 30 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Eğitim sonunda kursiyerlere sertifikaları ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt ve ETSO Meclis Başkanı Emre Alp tarafından verildi.

Saadet Partisi'nin Uzunköprü ziyareti

Saadet Partisi Edirne İl Teşkilatı, Uzunköprü ilçesinde kurum ve esnaf ziyaretinde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, Uzunköprü İlçe Başkanı Recai Taşkın ve beraberindeki heyet, ilçede ziyaretlerde bulunarak kurum yetkilileri, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

İlçe Başkanı Taşkın, yapılan ziyaretlerde yaşanan sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Edirne'de elektrik kesintisi

Edirne'de, Kocasinan Mahallesinin bazı bölgelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, trafo bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 29 Temmuz Çarşamba günü Kocasinan Mahallesi Tepe Konakları bölgesinde elektrik kesintileri yapılacak.

Kesinti, 13.00 - 16.00 saatlerinde arasında 3 saat süreyle gerçekleşecek.

Keşan Belediyesi'den eğitime destek

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Şehit Er Akın Buluş İlkokulu'nun çalınan ve zarar gören musluklarının yenilendiğini bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 40 adet musluk bataryası ve okul malzemelerini, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar ile okul idarecilere teslim ettiklerini belirtti.

Keşan Belediyesi olarak eğitime her zaman destek verdiklerini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Okulumuzda meydana gelen bu talihsiz olay sonucunda biz de Keşan Belediyesi olarak nasıl destek olabiliriz diyerek okul müdürümüz ve muhtarlığımız ile çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yeni dönemde öğrencilerimizin mağdur olmaması için belediyemiz tarafından Milli Eğitim işbirliği içerisinde okulumuzun eksikliklerini tamamladık. Geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımızın eğitimlerini en iyi şartlarda yapabilmesi için belediye imkanları dahilinde her türlü desteğe devam edeceğiz."

CHP'de bayramlaşma programı yapılmayacak

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kurban bayramında partide toplu bayramlaşma programı yapılmayacağını bildirdi.

Pekcanlı, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla toplu bayramlaşma programı yapılmayacağını belirtti.

Vatandaşların bayramını tebrik eden Pekcanlı, "Nice birlikte birbirimizi kucaklayacağımız bayram kutlamalarımızın olması dileği ile tüm örgüt üyelerimizin ve vatandaşlarımızın bayramını kutlar, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramlar geçirmenizi temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 04:29

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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