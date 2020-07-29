Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vasil Vılçev, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt'a veda ziyareti gerçekleştirdi.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, Zıpkınkurt, görev süresi biten Vılçev'e kentte görev yaptığı sürece gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Vılçev de Zıpkınkurt'a teşekkür etti.

İpsala'da koronavirüs tedbirleri

İpsala Kaymakamlığı koordinasyonunda kurulan denetim ekibi ilçede çalışmalarını sürdürüyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, denetim ekibi, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında iş yerlerini denetliyor.

Denetimlerin düzenli olarak devam ettiği belirtilen açıklamada, halk sağlığı açısından esnaflara gerekli uyarılar yapıldığı, maske ve mesafe konusunda denetimler yapıldığı kaydedildi.

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'na ziyaret

Keşan Kültür spor Başkanı Evren Bulut ve kulüp yöneticileri, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kulübe başardı diledi.

Sporun her zaman destekçisi olacaklarını aktaran Helvacıoğlu, Gençlerimizin spor yapmasına imkan sağlayan kulübümüzü, yöneticilerimizi ve sporcularımızı yürekten kutluyoruz. Tüm kulüplerimizin sporu sevdiren belediye olarak yanlarında olup, destekleyeceğimizin sözünü veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Bulut da Helvacıoğlu'na teşekkür ederek, adının yazılı olduğu formayı hediye etti.