Edirne Belediyesi, Saraçlar Caddesi'ndeki altyapı ve üst yapı çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın döneminde Saraçlar Caddesi, Tahmis Meydanı ve Çilingirler Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler, Saraçlar Caddesi'ndeki üstyapı çalışmalarını da tamamlayarak caddeyi bayrama hazır hale getirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yaptığı açıklamada, Saraçlar ve Çilingirler Caddeleri ile Tahmis Meydanı ve bağlı sokakların içme suyu şebeke sorununun çözüldüğünü belirtti.

TÜ çalışanı Yazar'dan "Endüstri 4.0 Programlamaya Giriş" kitabı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanlarından Bilgisayar Mühendisi Dr. Selçuk Yazar'ın, "Endüstri 4.0 Programlamaya Giriş" isimli kitabı yayımlandı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kitapta, nesnelerin interneti ve bluetooth cihazların çalışma prensipleri ile bunlara yönelik bazı uygulama geliştirme yöntemleri anlatılıyor.

Kitabın, nesnelerin interneti ve bluetooth alanında çalışmak isteyen geliştiriciler için temel olabilecek bir yaklaşımla yazıldığını belirten Dr. Selçuk Yazar, "Bir diğer amacımız bluetooth teknolojisinin teknik detaylarını ve kullanım olanaklarını Türkçe bir kaynakta bir araya toplamaktı. Kitapta anlatılan ve paylaşılan uygulama örneklerine GitHub üzerinden de erişilebilir." diye konuştu.

Mezarlıklar dezenfekte edildi

Edirne Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi şehir mezarlıklarını dezenfekte etti.

Mezarlıkları temizleyen ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında da dezenfekte çalışması yaptı. Bu bayram da mezarlık ziyaretlerinde bulunmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti verecek. Arife günü Yenişehir, Buçuktepe, Yeniimaret Bademlik, Yıldırım ve Acıçeşme Mezarlıklarına saat 10.00, 13.00, 16.00'da belediye önünden servis kalkacak. Mezarlıklara ücretsiz servis hizmeti bayram süresince devam edecek.

Edirne Belediyesi Kent Ormanı Kahvaltı Salonu ile Kent Müzesi de bayramın ikinci gününden itibaren hizmet verecek.