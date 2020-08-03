İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, kamu kurumlarına bayram ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, Kurban Bayramı dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gümrük Müdürlüğü ve İpsala Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Kurum personellerinin bayramını kutlayan Güngör, yapılan çalışmalar hakkında da idarecilerden bilgi aldı.

Güngör'e ziyaretinde, Jandarma Komutanı Veli Kızmaz ve Emniyet Müdürü Hüsnü Cengiz de eşlik etti.

Keşan'daki sahillerde temizlik çalışması

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sahillerdeki temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bayram tatili binlerce vatandaşın akın ettiği Erikli, Yayla ve Danişment sahillerinde bayram boyunca 100 kamyon çöp toplandığını belirtti.

Temiz bir çevre için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Helvacıoğlu, "Tatile bölgelerinde temiz bir tatil için çalışmalarımız sürüyor. Erikli, Yayla ve Danişment Sahillerinde bayram boyunca 100 kamyon çöp topladık. Vatandaşlarımızı temiz bir tatil ortamında misafir etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.