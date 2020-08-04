Trakya Üniversitesi (TÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020"ye katılacak.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tercih yapacak aday öğrencilerin üniversiteleri yakından tanımları için sanal fuar düzenleneceği belirtildi.

4-7 Ağustos tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek fuarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adaylar, Trakya Üniversitesi'nin standına https://sanalfuar.yok.gov.tr/ adresindeki "Hall 8" butonunu tıklanarak ya da https://sanalfuar.yok.gov.tr/stand/246 adresinden direkt olarak ulaşılabilecek. YÖK tarafından düzenlenen ve toplam 202 ünversitenin katılacağı online fuar kapsamında öğrenciler ve veliler, Trakya Üniversitesi ve Edirne hakkında merak ettikleri sorulara yanıt bulma fırsatı yakalayacak.

Öğrenciler ve veliler, fuar süresince geçekleştirilecek interaktif görüşmelerle tercih etmek istedikleri fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları hakkında ayrıntılı bilgi alabilecek. Fuar kapsamında ayrıca, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu temsilcileri tarafından canlı olarak tanıtım sunumları gerçekleştirilecek ve izleyicilerden gelen sorular yanıtlanacak. Söz konusu sunumların linkleri Trakya Üniversitesi'nin standında yayınlanacak."

Sahillerde çadır denetimi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Erikli ve Yayla sahillerinde çadır denetimlerinin sürdüğünü bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tatil için Saros Körfezi'nin tercih eden vatandaşların düzenli ve huzurlu bir ortamda tatillerini geçirmeleri için çalıştıklarını belirtti.

Denetimlerin zabıta ve jandarma işbirliğinde yapıldığını aktaran Helvacıoğlu, "Sahillerimizde Zabıta Müdürlüğümüz ve İlçe Jandarma Komutanlığımız işbirliğinde çalışmalarımız sürüyor. Sahile çadır kuran ve mangal yapan vatandaşlarımıza uyarılarımız ve denetimlerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.