CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ayçiçeği taban fiyatının en az 3 bin 500 lira olması gerektiğini belirtti.

Gaytancıoğlu, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı'yla partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin yıllık ayçiçeği üretiminin büyük bölümünün Trakya'da yapıldığını söyledi.

Ayçiçeğinde hasadın başladığını dile getiren Gaytancıoğlu, Trakya Birlik tarafından üreticiyi memnun edecek bir fiyatın açıklanmasını beklediklerini ifade etti.

Ayçiçeğinin stratejik bir ürün olduğunu ve üreticinin desteklenmesi gerektiğini aktaran Gaytancıoğlu, "İthal ayçiçeğinin ton başına bedeli tüm vergiler dahil yaklaşık 500 dolar yani 3 bin 500 lira civarında. Buna göre üretimin sürdürülebilir olması ve artırılması için 44 yağ oranlı ayçiçeğinin ton başına fiyatı en az 3 bin 500 lira olmalı." şeklinde konuştu.

Yaşanan kuraklık nedeniyle ayçiçeğinin gelişiminde sıkıntılar gözlendiğini de anlatan Gaytancıoğlu, bu yılki rekoltede geçen yıla göre yüzde 15'lik bir kayıp beklendiğini kaydetti.

Gaytancıoğlu, Kovid-19 salgınının tarımsal üretimin önemini tüm dünyada ortaya çıkardığını da dile getirerek, tarımsal üretimin planlı bir şekilde artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Edirne'de Kovid-19 tedbirleri

Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Çakır, yaptığı açıklamada, salgına karşı Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin aralıksız dezenfekte çalışması yaptığını belirtti.

Salgınla mücadelede örnek çalışmalar yapıldığını aktaran Çakır, şunları kaydetti:

"Pandemi devam ediyor. İlimizde bu anlamda gerçekten başarılı çalışmalar var, hatta sayın valimizin başkanlığında yapılan toplantılarda alınan bir çok karar, daha sonra mevzuat olarak, genelge olarak hatta yasalar da bile yer alarak Edirne örneği olarak önümüze geldi. Bu anlamda gururluyuz. Sayın Valimiz, sayın Belediye Başkanımız bu anlamda gerçekten çok hassas ve il bazında başarılı çalışmalar yürüttük.

Valimizin başkanlığında pandemi kurulunu gerçekleştirdik. Orada da bu farkındalığı yaratmak adına gerçekten önemli kararlar alındı. Örneğin biz ilaçlamalara ara vermeksizin devam ederken, bir tık daha arttırarak bunda başarılı olmayı istiyoruz. Önüne geçtik ama sıfırlamak adına çalışmaları yürütmek zorundayız."

Çakır, ulaşım sektörü temsilcileriyle toplantı gerçekleştirildiğini de belirterek alınacak tedbirler konusunda görüşme yapılığını kaydetti.