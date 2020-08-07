CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Becan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gaytancıoğlu'na teşekkür etti.

Gaytancıoğlu da Becan'a çalışmalarında başarı diledi.

Gaytancıoğlu'na ziyaretinde CHP Uzunköprü İlçe Başkanı Muammet Çetiner ve meclis üyeleri de eşlik etti.

Süloğlu'nda yol yapım çalışması

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçede yol yapım ve yenileme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, alt yapı çalışmaları sırasında bozulan ve eskiyen yolların yenilendiğini belirtti.

Çalışmaların aralıksız süreceğini aktaran Ormankıran, "İlçe merkezimizde doğal gaz abone bağlantıları sonrası bozulan Çarşı Caddemizin asfaltlama ve tamir çalışması tamamlandı. İlçemizde bozuk olan yolların tamir ve yenileme çalışmaları devam edecek." ifadelerini kullandı.