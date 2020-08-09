AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında müdürlükte incelemede bulunan Aksal, Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu'ndan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Edirne'nin Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı konumunda olduğunu belirten Aksal, Göç İdaresi Müdürlüğü'nde önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Aksal ve İba, Aşılıoğlu'na çalışmalarında başarı diledi.

-Güngör'e hayırlı olsun ziyareti

İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar ve yönetim kurulu üyeleri, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Balcılar ve yönetime çalışmalarında başarı diledi.

Balcılar da Güngör'e teşekkür ederek yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

"Bilgili, Eğitimli, Donanımlı - Süloğlu ve Sozopol" projesi

Süloğlu Belediyesi ve Bulgaristan'ın Spozol Belediyesi ortaklığında yürütülen "Bilgili, Eğitimli, Donanımlı - Süloğlu ve Sozopol" projesi kapsamında Süloğlu Belediyesi araç parkına 2 yeni acil müdahale aracı kazandırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye bahçesinde düzenlenen törenle araçların sözleşmeleri imzalandı.

Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçe yararına çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Avrupa Birliği'nden hibe olarak alınan araçların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Ormankıran, proje ve çalışmaların süreceğini kaydetti.