AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, partisinin il başkanları toplantısına katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 139. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuşma gerçekleştirdi.

İba ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal toplantıda yer aldı.

İpsala'da koronavirüs denetimi

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetiminde bulundu.

Güngör, ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek tedbirler hakkında bilgi verdi.

Vatandaşları da maske kullanmaları yönünde uyaran Güngör, denetimlerin devam edeceğini kaydetti.

Denetime, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, İpsala Emniyet Müdürü Hüsnü Cengiz, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Olcay Karbuz katıldı.

Denizi görmeyen kalmayacak projesi

Keşan Belediyesi'nce başlatılan "Denizi Görmeyen Kalmayacak" projesi devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamında başlatılan ücretsiz tekne turlarının devam ettiği belirtildi. Öncelikle bölgede yaşayanlara Saros Körfezi'nin güzelliklerinin gösterileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kulübümüzdeki öğrencilerimiz ve belediyemiz tarafından açılan sportif kurslarımızdaki öğrencilerimizi Soros Körfezimizin eşsiz güzellikteki yerlerini uzman ekiplerimizle göstermeye devam ediyoruz.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sosyal projemiz sezon sonuna kadar devam edecek. Denizi görmeyen kalmayacak."

Helvacıoğlu'ndan ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bakım merkezini ziyaret etti.

Helvacıoğlu, engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için belediye olarak en iyi hizmeti vermek istediklerini belirtti.

Bakım merkezlerinin yetkilileriyle her zaman iletişimde olduklarını anlatan Helvacıoğlu, "Bir olay sonucu darp edilen kardeşimiz Sercan Dağdevireni ile sohbet ettik. Bakım evinde Keşanımız'da herkesin tanıdığı Hüseyin kardeşimize de rastladık, selamları var. Bakım merkezlerimiz ilçemize ve vatandaşlarımıza büyük katkı sağlıyor. Yatırımcılarımıza teşekkür ediyor tüm personele kolaylıklar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sahillerde böcek ve sinek ilaçlaması yapıldı

Keşan Belediyesi'nce sahil bölgelerinde böcek ve sinek ilaçlaması yapıldı.

Gökçetepe, Erikli ve Yayla sahillerinde belediyenin veteriner işleri müdürlüğü ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen takvime göre ilaçlamanın ay boyunca süreceği kaydedildi.