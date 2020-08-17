MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, MHP Edirne Merkez İlçe Kongresi'nde MHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Tokluoğlu ile eski il başkanlarından Hakan Özkan arasında yaşanan sözlü tartışmayı görüntülemeye çalışan gazetecilere bazı partililer tarafından yapılan müdahaleden dolayı özür diledi.

Tercan, İl Başkanlığında yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, önceki gün yapılan kongrede hoş olmayan bir olayın yaşandığını söyledi.

Yapılan yanlış olayı tasvip etmediğini altını çizen Tercan, "MHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Emre Tokluoğlu, partililer, MHP ve ülkücü camia adına basın mensuplarından özür diliyorum. Bir defa değil bin kere özür diliyorum. Yapılan hal ve hareketleri tasvip etmiyorum, kabul etmiyorum." dedi.

İl Başkanı Tercan, MHP Genel Merkezi'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında kongrelerde uyulacak kuralları belirlediğini ve buna göre kongreye delegeler dışında kimsenin alınmadığını ifade etti.

Kongrede MHP Genel Merkezi'nin belirlediği kuralların uygulandığını hatırlatan Tercan, şöyle devam etti:

"Delege olmayan kongre salonuna giremeyecek. Oyunu kullanan salon dışına çıkacak. Bunları önceden bildirdik. Bunları bilen eski il başkanları oraya gelmedi. Bir de davet edilen yere gider insan.

Orada var olan huzuru bozmak isteyen arkadaşımıza kibarca ifade edilmiştir. Kendisi dikkate almamış ve içeri geçmiştir. Yine görevlimiz de uyarmıştır. Kendisi 'bu emri size kim verdiyse o gelsin' demiştir."

- Keşan'da belediyenin yol çalışmaları

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede yol ve kaldırım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, Ahmet Gücüyener Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Helvacıoğlu, "Yürüttüğümüz çalışmalar hakkında vatandaşlarımızla istişarelerde bulunduk istek ve önerilerini dinledik. Çalışmalarımızı hızlı şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

İpsala'daki mesire alanları düzenli olarak temizleniyor

İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, ilçedeki mesire alanlarının düzenli olarak temizlendiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ünsal, Hıdrellez Bayırı mevkisindeki çalışmaları yerinde takip etti.

Belediye ekiplerinin çalışmasıyla alanın temizlendiğini belirten Ünsal, ilçe halkına en iyi hizmeti vermek için çaba sarf ettiklerini kaydetti.