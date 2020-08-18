CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'de devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Gaytancıoğlu, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, altyapı sorununun Edirne'nin kanayan yarası olduğunu belirtti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve ekibine teşekkür eden Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Cesaret ettiler Edirnemiz'in geleceğini kurtardılar. Asbestli boruları hepimiz gördük. Hem halk sağlığına son derece zararlı hem de su kesintilerinin daha fazla olmasına neden olan bir sistemdi. Halkımız biraz sıkıntı çekecek ama modern, temiz ve sağlıklı bir Edirne istiyorsak, bu altyapının bitmesi lazım.

Gördüğüm kadarıyla her şey iyi gidiyor. Ekibimiz çok sağlam. Yüklenici firmamızda işini zamanında yapıyor. Halkımızdan tek istediğimiz biraz daha toza katlanmaları. Ama gelecek çok daha iyi olacak. Bu zor ortamda, Türkiye'deki bu zor koşullarda altyapı ile uğraşmak, cesaret ister. Üstyapı güzelleştirmek kolay ama altyapı Edirne'nin geleceği için son derece önemliydi."

-"Salgın son bulmuş değil"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye ekiplerinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar tüm kurum ve kuruluşlar sağlık ocakları, eczaneler, fırınlar gibi halkın yoğunlukla bulunduğu alanların periyodik aralıklarla dezenfekte edildiğini belirtti.

Temasın yoğun olduğu toplu ulaşım araçları, kurumlar, duraklar, parklar ve ibadethaneler gibi alanlarda da dezenfekte çalışmalarının sürdürdüğünü aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde vaka sayılarında artış yaşanıyor. Edirne Belediyesi olarak ilk günden bu yana pandemi ile mücadeleyi aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz üstün bir gayretle halkın yoğun olarak kullandığı, temasın yoğun olduğu alanlarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. Halkımızdan istediğimiz rehavete kapılmamaları. Salgın ne ülkemizde ne de kentimizde son bulmuş değil. Lütfen sosyal mesafeye, maske takmaya ve el hijyenine dikkat edelim."