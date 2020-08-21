Keşan'da kent müzesi oluşturma çalışmaları devam ediyor.

Keşan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçe halkının kültür hazinesine bağışlar yapmaya devam ettiği belirtildi.

Müzeye envanter bağışları yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"60 yıllık kamış oltaları envanterimize bağışladığı için Can Aymelek'e ve sosyal medyada gördüğümüz eski Keşan fotoğraflarının orijinallerini müzemiz envanterine kazandıran Hasan Çelik ve Ergün Can'a katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca Keşanspor'un geçmiş dönem futbolcuları Aytaç Cinci ve Seçkin Tuna ile futbol yaşamlarını konuştuk, anılarını dinledik. Keşanlı oyuncumuz Ergin Kılıkçıer ile oyunculuk kariyerini ve Keşan'ı konuştuk. Projemiz için birlikte neler yapabileceğimizi paylaştık."

"Hoş geldin bebek" ziyareti

Keşan Belediyesi'nce başlatılan "Hoş geldin bebek" projesi kapsamında aile ziyaretleri yapıldı.

Keşan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü koordinesinde yapılan ziyarette Ebru ve Gökhan Balkan çiftinin bebekleri Doruk, Sema ve İlker Çetin çiftinin bebekleri Doğa'ya hediyeler verildi.

Yonca ve Arif Özdemir çiftinin bebekleri Edanur'un hediyesi ise belediyede verildi.

Uçkun ilaçlaması sürüyor

Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, uçkun mücadelesi kapsamında sahillerde ve ilçe merkezinde ilaçlama yaptı.

Yayla ve Danişment sahilleri ile Yukarı Zaferiye ve Yeni mahallelerde inşaat, havuz, asansör boşlukları, su birikintilerinde larva, ergin ve uçkun mücadelesi kapsamında ilaçlama gerçekleşti.