Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran'ı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ilçedeki bazı köylerde yaşanan su sorunu ve çözüm önerileri görüşüldü.

Kaymakam Çakal, ziyaretin ardından DSİ yetkilileri ve meclis üyeleriyle birlikte su sıkıntısı yaşanan Vaysal ve Hamzabeyli köylerinde incelemede bulundu.

Çakal, su sorunu yaşanan köylerde DSİ tarafından yeraltı suyu aranmasına yönelik jeofizik etüt çalışmasına başlandığını belirtti.

"Kovid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilsin"

Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İmren Yeniocak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının sağlıkçılar için "meslek hastalığı" olarak kabul edilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Edirne Tabip Odası Lokali'nde düzenlenen toplantıda konuşan Yeniocak, Kovid-19 salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarının yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Salgınla mücadelenin sürdüğünü belirten Yeniocak, "Biz hekimler ve sağlık çalışanları, mesleğimizin gereklerini her koşulda, bedeli ne olursa olsun yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz." dedi.

Hekim ve sağlı çalışanlarının taleplerinin göz önüne alınmasını talep eden Yeniocak, şunları kaydetti:

"Hekimler ve sağlık çalışanlarının hiçbir ön koşul ve sınırlamaya tabi kılınmadan, emekliliğe yansıyan, örgütümüzün talepleri doğrultusunda temel maaş alabilmelerinin sağlanmasını, bu gerçekleşinceye kadar mevcut döner sermaye ödemelerinin, salgın bitinceye dek tavandan ödenmesini, aile sağlığı merkezi ve ilçe sağlık müdürlüklerinde çalışan hekimlere de yansıtılmasını, Kovid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istiyoruz."

Yeniocak, salgın dönemindeki çalışma koşullarından dolayı bazı sağlık çalışanlarının emekliye ayrıldığını ya da istifa ettiğini de öne sürdü.