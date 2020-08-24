Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türk Tarih Kurumu Başkanlığına atanan Prof. Dr. Birol Çetin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Türk Tarih Kurumu ve Trakya Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilecek projeler görüşüldü.

Çetin'e görevinde başarı dileyen Tabakoğlu, "Üniversitemiz ve Türk Tarih Kurumu arasındaki yakın iş birliğinin yeni dönemde de artarak devam edeceğine inanıyorum. Değerli Hocamızı, ilerleyen günlerde, Edirne'de, Trakya Üniversitesi'nde ağırlamaktan da büyük mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Çetin de rektörlük görevine ikinci kez atanan Tabakoğlu'nu tebrik ederek çalışmalarında başarı diledi.

Tabakoğlu'na ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu da eşlik etti.

Tabakoğlu'nun Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Tekin'i ziyareti

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin'i makamında ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, üniversitelerin çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunurken, birlikte yapılabilecek projeler görüşüldü.

Misafirperverliğinden dolayı Tekin'e teşekkür eden Tabakoğlu, Tekin'e görevinde başarı diledi.

Tekin de Tabakoğlu'na çalışmalarında başarı diledi.