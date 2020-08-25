Edirne'den kısa kısa

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'ı ziyaret etti.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'ı ziyaret etti. Ziyarette, Edirne ve ilçelerindeki tarımsal çalışmalar değerlendirildi. Bayazıt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Çakırlar'a teşekkür etti. Çakırlar da Bayazıt'a çalışmalarında başarı diledi. AK Parti Edirne İl Yönetim Kurulu Toplantısı AK Parti Edirne İl Yönetim Kurulu Toplantısı, İl Başkanı Belgin İba başkanlığında gerçekleştirildi. İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda haftalık teşkilat faaliyetleri değerlendirilerek, yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü. Toplantıya, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da katıldı. Havsa Canlı Hayvan Pazarı yeniden açılıyor Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Kurban Bayramı'ndan sonra geçici olarak kapatılan Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nın hafta sonu yeniden açılacağını bildirdi. Balkan, yaptığı açıklamada, hayvan hastalıklarına karşın geçici olarak kapatılan pazarın salgın tedbirleri kapsamında açılacağını belirtti. Üreticileri pazara davet eden Balkan, bereketli satış temennisinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 14:29

Kaynak: AA

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