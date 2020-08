Edirne Valisi Ekrem Canalp, bazı köylerin muhtarlarını kabul etti.

Uzunköprü Değirmenci köyü muhtarı İskender Onur Atay ve Meriç ilçesine bağlı Serem köyü muhtarı Hüseyin Aksoy Edirne Valisi Canalp'i ayrı ayrı ziyaret etti.

Vali Canalp, muhtarlara ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, çalışmalarında başarı diledi.

"Edirnespor mutlaka hak ettiği yere gelecektir"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 3. Lig'e yükselen Edirne Belediyesi Edirnespor'a gereken desteği vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirnespor Başkanı Savaş Üner ve kulüp yönetimi, Başkan Gürkan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Gürkan, kulübün profesyonel lige yükselmesinin tüm Edirne'yi mutlu ettiğini belirtti.

Birlik ve beraberlik içinde başarıya ulaşılacağını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki bu anlayış ve birliktelik ile Edirnespor mutlaka hak ettiği yere gelecektir. Sporun her dalında herkes birinci olmak ister, en iyi olmak ister. Bazen hedefe yürümek hedefe varmaktan daha önemlidir. Her zaman hedefe varamayabiliriz. Ama hedefe yürürken verdiğimiz mücadele, ortaya koyduğumuz tavır ve duruşumuz bazen hedefe varmaktan daha önemlidir. Bu yıl bunu yaşayacağız Edirne'de. O yüzden yolunuz açık olsun. Hep beraberiz. Her konuda her noktada yanınızdayım, yanınızda olmaya da devam edeceğim."

Kulüp Başkanı Savaş Üner'de, Gürkan'a teşekkür ederek 22 numaralı forma hediye etti.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'dan TED Koleji'ne ziyaret

Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, TED Edirne Koleji'ni ziyaret etti.

Kolej kampüsünde incelemede bulunan Arpacı, TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arpacı, İba'yı yapılan çalışmalardan dolayı tebrik ederek başarı diledi.

Arpacı'ya ziyaretinde Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan da eşlik etti.