Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Balkan Senfoni Orkestrası, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünde, "Zafer Konseri" düzenleyecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos 2020 Pazar günü saat 18.00'de düzenlenecek konser, Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirilecek ve üniversitenin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Devlet Konservatuvarı Müdürü ve Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Trakya Üniversitesi olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılını büyük bir gururla kutlayacaklarını belirtti.

Edirne halkını ve sanatseverleri kültürel ve sanatsal etkinliklerle bir araya getirmeye gayret ettiklerini aktaran Zafer, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle bir süredir sanatseverlerle bir araya gelemiyoruz. Bu dönemde etkinliklerimizi dijital ortamda sürdürmeye gayret ediyoruz. Seyircisiz olarak gerçekleştireceğimiz bu özel konserimizi de Trakya Üniversitesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlayacağız. Tüm sanatseverleri, dijital ortamda da olsa konserimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şanlı kahramanlarını bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz."

Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, 26 Ağustos 1922'de Büyük Zafer'in ilk adımının atıldığını belirtti.

Türk tarihinin büyük başarılarla dolu olduğunu belirten Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Bugün, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu yolunda, emperyalist güçlere karşı verdiğimiz bağımsızlık mücadelesinin zafere yürüdüğü en önemli günlerden birisidir. Bu gün, bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze kast edenlere karşı bir halkın geleceğine top yekun sahip çıktığı gündür.

98 yıl önce bu gün 26 Ağustos 1922'de, büyük zaferimizin ilk adımı atılmıştır. Bu gün ülkemizin tam bağımsız, özgür, demokratik, halkçı ve laik bir ülke olarak yürüyüş mücadelemizde aynı kararlılıkla buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Büyük Taarruzun 98.yıl dönümünde ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum."

DOÇEK üyeleri Kaçkar Dağı'na tırmandı

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) sporcularu, Kaçkar Dağı'na tırmandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, derneğin dağcılık ekibi üyesi Coşkun Özçelik, Ümit Sönmez ve Murat Uçkaç 3 bin 937 metrelik zirveye başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

Faaliyetlerini başarıyla tamamlayan ekip zirvede dernek flamasını açtı.

Demirkıran'ın mesajı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Demirkıran, mesajında, 30 Ağustos'ta büyük bir başarı elde edildiğini belirtti.

Demirkıran, şunları kaydetti:

"Bu zafer, milletimizin, tarihin hiçbir döneminde taviz vermediği

bağımsızlık ve özgürlüğü için gösterebileceği cesaret, fedakarlık ve kahramanlığın

göstergesidir. Geçmişten ders almak isteyenler her şeyden

önce 30 Ağustos'a ve onun ruhuna bakmalıdır. İstiklal mücadelesi, Gazi Mustafa Kemal'in

komutanlığında ayağında çarığı, sofrasında ekmeği bulunmayan bir millet tarafından

kazanılmıştır.

Küresel güçlerle işbirliği yaparak değil, tam tersine emperyalizme direnerek

başarılmıştır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, istiklal ve istikbalimiz tehlikeye düştüğünde bu yüce millet aynı kararlılığı ortaya koymaktan yine çekinmeyecektir."