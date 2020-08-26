Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Balkan Senfoni Orkestrası, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünde, "Zafer Konseri" düzenleyecek.

Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Balkan Senfoni Orkestrası, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünde, "Zafer Konseri" düzenleyecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos 2020 Pazar günü saat 18.00'de düzenlenecek konser, Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirilecek ve üniversitenin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Devlet Konservatuvarı Müdürü ve Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Trakya Üniversitesi olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılını büyük bir gururla kutlayacaklarını belirtti.

Edirne halkını ve sanatseverleri kültürel ve sanatsal etkinliklerle bir araya getirmeye gayret ettiklerini aktaran Zafer, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle bir süredir sanatseverlerle bir araya gelemiyoruz. Bu dönemde etkinliklerimizi dijital ortamda sürdürmeye gayret ediyoruz. Seyircisiz olarak gerçekleştireceğimiz bu özel konserimizi de Trakya Üniversitesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlayacağız. Tüm sanatseverleri, dijital ortamda da olsa konserimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şanlı kahramanlarını bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz."

Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, 26 Ağustos 1922'de Büyük Zafer'in ilk adımının atıldığını belirtti.

Türk tarihinin büyük başarılarla dolu olduğunu belirten Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Bugün, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu yolunda, emperyalist güçlere karşı verdiğimiz bağımsızlık mücadelesinin zafere yürüdüğü en önemli günlerden birisidir. Bu gün, bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze kast edenlere karşı bir halkın geleceğine top yekun sahip çıktığı gündür.

98 yıl önce bu gün 26 Ağustos 1922'de, büyük zaferimizin ilk adımı atılmıştır. Bu gün ülkemizin tam bağımsız, özgür, demokratik, halkçı ve laik bir ülke olarak yürüyüş mücadelemizde aynı kararlılıkla buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Büyük Taarruzun 98.yıl dönümünde ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum."

DOÇEK üyeleri Kaçkar Dağı'na tırmandı

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) sporcularu, Kaçkar Dağı'na tırmandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, derneğin dağcılık ekibi üyesi Coşkun Özçelik, Ümit Sönmez ve Murat Uçkaç 3 bin 937 metrelik zirveye başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

Faaliyetlerini başarıyla tamamlayan ekip zirvede dernek flamasını açtı.

Demirkıran'ın mesajı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Demirkıran, mesajında, 30 Ağustos'ta büyük bir başarı elde edildiğini belirtti.

Demirkıran, şunları kaydetti:

"Bu zafer, milletimizin, tarihin hiçbir döneminde taviz vermediği

bağımsızlık ve özgürlüğü için gösterebileceği cesaret, fedakarlık ve kahramanlığın

göstergesidir. Geçmişten ders almak isteyenler her şeyden

önce 30 Ağustos'a ve onun ruhuna bakmalıdır. İstiklal mücadelesi, Gazi Mustafa Kemal'in

komutanlığında ayağında çarığı, sofrasında ekmeği bulunmayan bir millet tarafından

kazanılmıştır.

Küresel güçlerle işbirliği yaparak değil, tam tersine emperyalizme direnerek

başarılmıştır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, istiklal ve istikbalimiz tehlikeye düştüğünde bu yüce millet aynı kararlılığı ortaya koymaktan yine çekinmeyecektir."

Trakya Üniversitesi, Zafer Haftası, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 16:19

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği korona aşısı, yaşlı ve gençlerde benzer bağışıklık tepkisi gösterdi Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 işletme süresiz olarak kapatıldı Son Dakika: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri 14 ilde ek tedbirler alındı! Nüfus müdürlüklerindeki işlemler randevulu gerçekleştirilecek ABD ile Rusya arasında tehlikeli gerginlik! İki ülke askerleri Suriye'de karşı karşıya geldiği olayda kan döküldü AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den dikkat çeken yaptırım sözleri: Türkiye için geniş bir seçenek listesi var FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi beIN Sports'tan ayrılan Mehmet Demirkol, Socrates Dergi ile anlaştı Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Lemina, İngiltere'ye geri dönüyor Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Kalp pili bozulan Ajax'lı Daley Blind, Hertha Berlin maçında birden yere yığıldı Ukrayna, vaka sayısının artması üzerine yabancılara sınırlarını yeniden kapatma kararı aldı
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu         
17:10
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi         
16:31
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi         
16:10
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi         
15:11
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk         
14:55
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi         
14:34
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi         
14:33
Cani koca, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü Cani koca, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü         
14:25
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu         
14:19
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu         
14:06
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti         
13:46
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı         
13:02
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı         
13:01
Rusya'dan Türkiye'ye Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı         
12:44
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı         
12:28
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı         
12:21
Sürüye saldıran aç kurtlar keçileri telef etti Sürüye saldıran aç kurtlar keçileri telef etti         
12:20
Antika sevdasını Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı         
12:19
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi         
12:11
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
11:55
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü         
11:03
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek         
10:48
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum         
10:39
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek         
10:38
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek         
10:03
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı         
09:45
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı         
09:38
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı         
09:21
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu         
09:11
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor         
08:46
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2020 23:10:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei