Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Abdulkadir Yılmaz ve Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı Trakya Üniversitesi rektörlüğü görevine ikinci kez atanan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Yılmaz ve Arpacı, Tabakoğlu'na yeni döneminde başarılar diledi.

Tabakoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ülkeye hizmet etme konusunda tüm kurum ve kuruluşlarla uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

"Haskovo-Edirne Arasındaki Sınır Ötesi Turizm Potansiyelinin Artırılması" projesi

Trakya Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği (TRAKDOSK), Interreg IPA Bulgaristan- Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı (2014-2020) kapsamında "Haskovo ve Edirne Arasındaki Sınır Ötesi Turizm Potansiyelinin Artırılması" projesine devam ediyor.

TRAKDOSK'dan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan Bölgesel Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Derneği liderliğinde ve TRAKDOSK ortaklığı ve işbirliğinde gerçekleştirilen projede; Haskovo ve Edirne'de ortak destinasyonlar geliştirilerek sınır ötesi turizm potansiyelinin arttırılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında, Bulgaristan ve Türkiye'deki el sanatları ve antika pazarlarındaki iyi uygulamaların incelenmesi sonrası çıkan sonuca göre Haskovo ve Edirne'deki esnaf ve zanaatkarlara 5'er günlük eğitim verilecek.

Projenin hedef grubunu oluşturan sınır ötesi bölgedeki el sanatları ve antika alanında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin, esnafların ve sanatçıların katılımıyla on standın açılacağı 2 günlük fuar ve sergi düzenlenecek.

Proje sonuçlarını bölgedeki paydaşlara ulaştırmak ve gelecekteki eylemleri teşvik etmek için el sanatları ve antika ticaretinin geleceğine dair bir konferans yapılacak.

TRAKDOSK proje ekibi adına yapılan açıklamada ise Eylül ayı içinde yapılacak 2 günlük fuar ve sergi etkinliği için ücretsiz katılım göstermek isteyen sınır ötesi bölgedeki el sanatları ve antika alanında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerden arzu edenlerin bir hafta içinde trakdosk@gmail.com adresine e-posta ile başvurmaları beklenmektedir.

Düzenlenecek olan fuar ve sergi etkinliğinde COVID-19 önlemleri alınarak lojistik masraflar proje bütçesinden karşılanacaktır.

TÜ'de fakültelerden ortak eğitim

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim ve Eczacılık Fakülteleri ortak eğitim düzenledi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, eğitim ve öğretim süreçlerinin kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Eczacılık Fakültesi öğretim elemanlarının uzaktan eğitim uygulamalarını desteklemek amacıyla "Eğiticilerin Eğitimi Webinar Programı" düzenlendi.

Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü tarafından gerçekleştirilen webinar etkinlikleri kapsamında Arş. Gör. Dr. Şenay Ozan Leymun ve Arş. Gör. Dr. Can Mıhcı, Eczacılık Fakültesi öğretim elemanlarına "Uzaktan Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı" ile "Uzaktan Eğitimde Online Test Hazırlama" konularında eğitim verdi.