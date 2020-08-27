Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, Türk milletinin dün olduğu gibi bugünde zafer azmi ve ruhuyla dimdik ayakta olduğunu belirtti.

Zafer Bayramı'nı kutlayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün izinden giden onun yolundan ayrılmayan, onun ilke ve devrimlerini içine, yüreğine sindirmiş Türk gençliği,Türk milleti oldukça, ne Atatürk ne Atatürk'ün ilke ve devrimleri, ne de Türkiye Cumhuriyeti asla ve asla yıkılmayacak, Türkiye Cumhuriyeti İlelebet payidar kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devleti, milletiyle bölünmez bir bütündür. Türk milleti, birlik ve beraberlik içinde sonsuza kadar ilelebet hür ve bağımsız yaşayacaktır.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

AK Parti İl Başkanı İba'nın mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

İba, mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünü onur büyük bir gururla kutladığını belirtti.

30 Ağustos'ta kazanılan zaferle cumhuriyetin temellerinin atıldığını aktaran İba, şunları kaydettl:

"30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal komutasındaki kahraman ordumuz, bugün yaşadığımız onur ve gururun yegane kaynağıdır. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin, adeta küllerinden yeniden doğuşunun, uçurumun kenarından dönerek kendisine yeni bir yol çizişinin ifadesidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı, aynı zamanda Cumhuriyetimizin de müjdecisidir. Kazandığı bu büyük zafer ile topraklarımızdaki işgal sonlandırılarak, Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır.

98'inci yılını kutladığımız bu zafer, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa yedi düvele göstermiştir. Bize düşen de şer odaklarına karşı bu aziz vatanı tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla sonuna kadar korumaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal savaşımızın tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitlerimizi, gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

CHP İl Başkanı Pekcanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, 30 Ağustos'un birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla yazılmış büyük bir destan olduğunu belirtti.

30 Ağustos'un yıl dönümünü gurur ve onurla kutladıklarını belirten Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Vatan uğrunda, bayrak uğrunda, bağımsızlık uğrunda ödenen bedelleri hiçbir zaman unutmadan, ecdadımızın yaptığı gibi, güzel ülkemizi yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Şu kesindir ki 1071 de Alparslan orduları, Malazgirt ten girerek Anadolu'yu Türk toprağı haline getirmiştir. 1922'de ise Mustafa Kemal Atatürk bu durumun hiç bir şart altında değiştirilemeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. Dolayısı ile bu iki büyük değerin bir birine alternatif olarak gösterilmeye çalışılması son derece yanlış ve tehlikelidir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Kurtuluş Savaşı'nın önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize rahmetle anıyor, vatanı için mücadele veren kahramanlara şükranlarımı sunuyor, halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum."