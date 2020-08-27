Uluslararası Rotary 2420 Bölge Guvernörü Gaye Binark ve beraberindekiler, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Binark, dernek çalışmaları hakkında Vali Canalp'e bilgi verdi.

Canalp, Binark'a çalışmalarında başarı diledi.

Milletvekili Aksal'dan Trakya Birlik'e ziyaret

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu KEFEK Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün'ü ziyaret etti.

Trakya Birlik'in faaliyetleri ve yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, birlik yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın okul ziyaretleri

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Şehit Yıldız Gürsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, Mesleki Çalışma Programı kapsamında seminerleri devam eden öğretmenlerle bir araya geldi.

Okulda incelemede bulunan Arpacı, yapılan çalışmalar hakkında idarecilerden bilgi aldı.

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, meclis üyeleriyle bir araya geldi

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve AK Parti Belediye Meclis üyeleri, Edirne Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı öncesi değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, meclis gündeminde yer alan imar planlarıyla ilgili değerlendirmede bulunuldu.