Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tabakoğlu, mesajda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bir milletin bağımsızlığı ve ülkesinin bütünlüğü için gösterdiği cesaretin simgesi olduğunu belirtti.

30 Ağustos'un, Türk milletinin esaret ve dayatmaya boyun eğmeyeceğini, bağımsız ve hür yaşama iradesini sonuna kadar koruyacağını ilan ettiği gün olduğunu ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünü ülke olarak bir kez daha ortak bir sevinç ve mutlulukla kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Milletimizin bayrak ve vatan sevgisi, ordumuzun kahramanlığı ve cesareti ile kazanılan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin bir nişanesi olarak her daim hafızalarımızda diri ve canlı kalmaya devam edecektir. Aziz Türk Milletinin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

TÜ'den öğrencilerine psikolojik destek

Trakya Üniversitesi (TÜ), öğrencilerine psikolojik destek verecek.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, psikososyal destek hizmetleri kapsamında öğrencilere online psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti verilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı stresle başa çıkmada desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler, Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından hayata geçirilen çevrimiçi psikolojik destek uygulamasıyla, ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilecek. E-posta ve cep telefonu üzerinden randevu sistemi ile gerçekleştirilecek psikolojik destek ve danışmanlık hizmetinde, stres, korku, kaygı bozukluğu ve uyum sorunu yaşayan öğrencilerle klinik psikolog Öğr. Gör. Sena Daşkıran kişisel gelişim, akademik başarı, motivasyon ve kariyer planlaması konularında rehberlik edecek.

Mezuniyet sergisi sanal ortamda

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi mezuniyet sergisi sanal ortama taşındı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu yıl sanal ortama taşınan sergide resim, grafik tasarımı ve heykel bölümlerinden mezun toplam 47 öğrencinin eğitim sürecinde tasarladıkları afiş, dijital illüstrasyon, tipografi ve infografik tasarımlar, mermer, metal ve alçı döküm çalışmaları ile soyuttan figüratife, peyzajdan natürmorta kadar farklı türde pek çok eser yer alıyor.

Fakülte Dekanı Prof. Melihat Tüzün, bu yıl dijital ortamda sunulan serginin geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını beklediklerini belirterek mezun olan öğrencilere yeni yaşamlarında başarı diledi.

Sanal mezuniyet sergisine https://youtu.be/ee602EhuljY bağlantısından ulaşılabiliyor.