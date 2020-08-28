Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Lala Şahinpaşa İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, Mesleki Çalışma Programı kapsamında seminerleri devam eden öğretmenlerle bir araya geldi.

Okulda incelemede bulunan Arpacı, yapılan çalışmalar hakkında idarecilerden bilgi aldı.

Edirne'de koronavirüs tedbirleri

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, ilçe ve köylerde düzenli olarak dezenfekte çalışması yapıyor.

Çalışmalar kapsamında, iş yerleri, kamu kurumları ve eczaneler sık sık dezenfekte ediliyor.

Salgına karşı mücadelelerini aralıksız sürdüren ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanları titizlikle ilaçlıyor.

Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, çeltik alanlarında incelemede bulundu

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, çeltik arazilerinde incelemede bulundu.

Çeltik ekiminin yoğun şekilde yapıldığı İpsala ve Meriç ilçelerini ziyaret eden Bayazıt, üreticilerle bir araya geldi.

Üreticilerle birlikte değerlendirmede bulunduklarını belirten Bayazıt, "Yaklaşan çeltik hasadı öncesi çeltik alanlarında incelemelerde bulunduk. Çeltiklerin gelişimi güzel." ifadelerini kullandı.